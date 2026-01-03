福袋を買い求める来店客ら＝３日午前９時ごろ、横浜高島屋新春恒例の初売りが３日、横浜市西区の横浜高島屋で行われた。午前９時の開店前から約２千人が列を作って並び、買い物を楽しむ来店客らで店内は大にぎわいだった。働き方改革の一環で、同店では昨年に続き、全館営業を３日から開始した。開店を先頭で待った男性会社員（３６）＝同市＝は午前４時半から並んだといい、「時計が欲しくて一番に並びたかった」と気合十分