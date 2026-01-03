第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）で３年連続９度目の総合優勝を飾った青学大の原晋監督が区間配置のコツを明かした。今大会は往路の５区に主将兼エース・黒田朝日（４年）を起用。黒田は初の山上りだったが、区間新記録の快走で往路優勝に大きく貢献した。３日の復路も６区に起用した石川浩輝（１年）が区間３位の走りで流れをつくり、頂点の座を引き寄せた。指揮官は采配のポイントについて「統計学、確率の