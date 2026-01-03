栃木ゴールデンブレーブスの川崎宗則(※崎はたつさき)が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画に出演。「身体能力お化け」だと思ったレジェンド選手を明かした。『ダグアウト!!!』場面カット=BS10提供○「身体能力お化け」「とんでもない打球」同い年の糸井嘉男氏と一緒に番組に登場した川崎。レッド吉田から「糸井さんのイメージは?」と聞かれると、「本当に身体能力お化け。フリーバッティングを見てても、と