新日本プロレスは３日、都内で「ＷＲＥＳＴＬＥＫＩＮＧＤＯＭ２０ｉｎ東京ドーム棚橋弘至引退」（４日、東京ドーム）の前日会見を行った。チケットは全席完売の沸騰興行。ＩＷＧＰ女子＆ＳＴＲＯＮＧ女子ダブル選手権試合でＳＴＲＯＮＧ女子王者・上谷沙弥とＩＷＧＰ女子王者・朱里が登壇。上谷は「このＳＴＲＯＮＧ女子のベルトもそのＩＷＧＰ女子のベルトも朱里じゃなく、黒く光り輝く沙弥様が巻いたほうがこのベ