豊橋競輪場のF1「21プロモーション杯」は2日目を終えた。S級決勝一番乗りは小森貴大（36＝福井）。昨年は地元福井開催のG3共同通信社杯でのビッグ初優参など、実りの多い1年だった。当地戦では昨年10月のアジア・アジアパラ協賛G3で序盤連勝。準決勝は脇本勇希の番手回りだったが、寺沼拓摩に阻まれ悔しい8着。「あれは自分の技術不足。でも豊橋は、ほぼ勝っているイメージ」その言葉通り、21年3月に3連勝でS級初V。その後