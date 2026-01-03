結婚式は、一生に一度の晴れ舞台。最高の1日にしたいですが、結婚式の最中に、モヤッとするできごとが起きると夫婦喧嘩に発展することもあるようで……？今回は、結婚式に元カノを招待した夫と大喧嘩になった話をご紹介いたします。元カノを招待した夫「結婚式の日、夫の招待客に派手な見た目の女性がいました。最初は親戚の人なのかと思ったけど、一人でいる感じだったので、一体どういう関係性なのかと気になっていたんです。