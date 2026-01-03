血糖値高い時の対処法とは？メディカルドック監修医が解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『医師が薦める「血糖値を下げる食べ物・飲み物」はご存知ですか？』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：木下 康平（医師）経歴： 防衛医科大学校卒業 聖マリアンナ医科大学病院呼吸器内科にて専門研修 自衛隊病院にて呼吸器内科・一般内科診療に従事 資格：内科認定医、呼吸器内