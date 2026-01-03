Kvi Babaが、元旦にリリースした新曲「Stay With Me」のMVを公開した。リリースに先立ち、東京・大阪で開催を予定していた＜Christmas Free Live 2025＞は、新宿・東急歌舞伎町タワー前で開催予定だった東京公演に約1万人が集結。主催・会場・関係各所による協議の結果、来場者および周辺地域の安全を最優先とし、開演直前での開催中止が決定された。これに伴い、大阪公演も開催断念となり、一連の動きは大きな話題を呼んだという