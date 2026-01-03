コーデが物足りなく感じたときに、さっと着るだけで印象が変わる。そんな頼もしいアイテムがワードローブあると、コーデのマンネリも脱却できるかも。そこで今回は【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から「フェザーアイテム」をご紹介します。繊細なラメとふわっとした素材感で、大人女性の装いに華やかさをプラスできそうです。 重ねるだけ