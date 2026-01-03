子供にとって楽しみで仕方がないお年玉。ただ親としては、どのように管理するべきか悩んでしまいますよね。今回は子供の頃、母親にお年玉を全額取り上げられていたという知人Aさんの話です。その後母親の目的を知ったAさんは、自身のお金についての考え方に変化があったそうです。 ケチな母に即没収 子供の頃、親戚から毎年お年玉をもらっていましたが、全て母に没収されていました。 「これは私が親戚の子供に渡したお金が返