新日本プロレスは３日、都内で「ＷＲＥＳＴＬＥＫＩＮＧＤＯＭ２０ｉｎ東京ドーム棚橋弘至引退」（４日、東京ドーム）の前日会見を行った。チケットは全席完売の沸騰興行。セミファイナルのＩＷＧＰ世界ヘビー級＆ＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬヘビー級ダブル選手権試合でＩＷＧＰ世界王者のＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡとＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬ王者・辻陽太が登壇し調印式を行った。辻は「俺にとって、この東