aikoが、10年ぶりのカウントダウンライブを含むライブツアー＜aiko Live Tour『Love Like Pop vol.24.9』＞を開幕させた。2026年1月からスタートする全国19都市21箇所・全37公演をまわるロングホールツアー＜aiko Live Tour「Love Like Pop vol.25」＞を目前に控え、その前哨戦とも言える意味深な数字を冠した本ツアーは、12月の国立代々木競技場第一体育館2DAYS、そして大晦日の大阪城ホールを控えた2箇所3公演。本レポートでは、