パスカル・グロスは1年半ぶりの復帰となったドイツ代表MFパスカル・グロスが1年半ぶりにイングランド・プレミアリーグ、ブライトンに復帰することが決まった。MF三笘薫と笑顔の再会にファンは「胸熱だぜー」と興奮している。34歳のグロスは、2017年に当時プレミアリーグに昇格したばかりのブライトンに加入。左右両足を自在に使いこなすプレーメーカーとして活躍し、7シーズンで公式戦通算261試合32得点53アシストの成績を残し