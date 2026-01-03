２日、第４回貴州「村超」の開会式会場で打ち上げられた花火。（ドローンから、榕江＝新華社記者／楊文斌）【新華社榕江1月3日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州榕江県で2日、第4回貴州農村サッカースーパーリーグ「村超」が開幕し、開会式に併せてナイトイベントも開かれた。参加チームも第1回（2023年）の20チームから137チームへとさらに規模が拡大した。２日、第４回貴州「村超」の開会式会場で、髪飾