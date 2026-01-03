３日の箱根駅伝復路は、青学大が往路のリードを守り切り、３年連続の総合優勝を果たした。２区で首位に立つなど往路を盛り上げた城西大は、復路では見せ場を作れず、二つ順位を落とした。櫛部静二監督は「突出した選手がいないので、上昇のきっかけができなかった。走力がまだまだ足りない」と悔しがった。７区４位だった主将の山中（４年）は「総合成績は大学記録より６分速く、間違いなく成長している。下級生たちは、メダル