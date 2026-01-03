帝京大で箱根駅伝を走ったランナー・たむじょーが自身の陸上系YouTube「たむじょーTamujo」で第102回箱根駅伝を大会新の10時間37分34秒で制した青学大の強さを振り返った。たむじょーは「いや〜強すぎましたね！」と青学大を称賛した。大会前は青学大は5区、6区が未知数だが、逆に「山次第では優勝ある」と予想。そして本番は5区に大エース・黒田朝日を投入、6区は1年生・石川浩輝が区間3位の快走で勢いを付けて“山”を制す