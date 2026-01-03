「新春広島ダービー」（３日、宮島）宮島ボートの年末年始を彩る「新春広島ダービー」は若手レーサーが活躍。次世代のスター候補生が連日高配当を叩き出している。５日目の８Ｒは谷海夏人（２３）＝広島・１３６期・Ｂ２＝が６コースからまくり差しで抜け出し、昨年６月尼崎以来となるデビュー２勝目をマーク。２着に北川幸典（広島）、３着に横田茂（広島）が続き３連単は６万１９２０円をつけた。今大会は父・谷勝幸（広島