人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月4日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）積極的な行動は裏目に出そう。今日は受け身を貫くこと。11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）常識にのっとった言動を。自由奔放になると手痛い結果に……。10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）心が落ち着かない