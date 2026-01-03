“最強女王”のお眼鏡にかなう男性は、そうそう現れない？ポーカー世界女王・岡本詩菜の「好きな男性のタイプ」に触れた一言で、スタジオを爆笑の渦に巻き込んだ。【映像】「そんな人いない」“美人すぎるポーカー女王”の好きな男性タイプ各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シ