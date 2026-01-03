【桐蔭学園―東海大仰星】後半、坪井がトライを決める＝花園ラグビー場（立石祐志写す）第１０５回全国高校ラグビー大会第５日は３日、大阪府東大阪市の花園ラグビー場で準々決勝が行われ、神奈川県勢は３連覇を狙う桐蔭学園（神奈川第１）が前回準優勝の東海大大阪仰星（大阪第１）を３２─２２で下し、準決勝に進んだ。東海大相模（神奈川第２）は東福岡（福岡第１）に１７─２１で敗れ、初の４強入りはならなかった。桐蔭