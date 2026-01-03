女子プロレス「マリーゴールド」のユナイテッド・ナショナル（ＵＮ）王座を保持するビクトリア弓月（２０）が、越野ＳＹＯＫＯ．を撃破し３度目の防衛に成功した。３日の大田区総合体育館大会では昨年１０月にマリーゴールドに入団した越野を迎え撃った。試合が始まると、いきなり場外乱闘をぼっ発させた２人は序盤からフルスロットル。越野が場外でパワーボムを炸裂すると、弓月も負けじとプランチャを敢行し一進一退の攻防を