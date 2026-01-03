高校2年生で初めてRayに登場してから幅広い企画で活躍してくれた中村里帆が、2026年2月号をもってついに卒業。そこで今回は、りほの“これまで”と“これから”を深掘るインタビューをお届け！Rayで過ごした9年間の思い出から、これから描いていく未来までたっぷり語っていただきました♡わたし、中村里帆はRayを卒業しますハッピーガール・りほの今までとこれから。朝イチの「おはよ〜」の笑顔で、いつもRayの現場を明るくし