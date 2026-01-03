◆マリーゴールド「ＭａｒｉｇｏｌｄＦｉｒｓｔｄｒｅａｍ２０２６」（３日、大田区総合体育館）観衆１８１２マリーゴールドは３日、大田区総合体育館で「ＭａｒｉｇｏｌｄＦｉｒｓｔｄｒｅａｍ２０２６」を開催した。メインイベントのマリーゴールド・ワールド選手権は、王者・青野未来が２０分０１秒、レッドセンセーションで挑戦者・桜井麻衣を破り初防衛に成功した。昨年１・３同じ大田区で桜井のＵＮ王座に