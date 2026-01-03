３日の箱根駅伝復路は、青学大が往路のリードを守り切り、３年連続の総合優勝を果たした。最も活躍した選手に贈られる「金栗（かなくり）杯」、総合優勝に最も貢献した大会最優秀選手（ＭＶＰ）には、青学大の黒田朝日（４年）が選ばれた。５区で驚異的な区間新を記録し、大逆転での往路優勝と総合３連覇に貢献。「自分が思っていたよりいい記録が出た。どうしてもほしかった賞を二つ同時にいただけ、うれしい気持ちでいっぱい