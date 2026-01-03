3日、ベネズエラの首都カラカスで、爆発があった後、煙が上がる空港（AP＝共同）【テヘラン共同】ベネズエラの友好国、イランの外務省は3日の声明で「ベネズエラに対する米国の軍事攻撃は明白な国際法違反だ」と非難した。国連などに対して「違法な侵略行為を即時停止させる責任がある」と訴えた。共に米国の経済制裁を受けるイランとベネズエラは経済、軍事分野で関係を深めてきた。