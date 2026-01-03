モデル、タレント、プロ雀士として幅広く活躍する岡田紗佳さんのデジタル写真集『SPA!デジタル写真集 岡田紗佳「美脚輪舞曲」』がリリース。誌面カットが公開されました。美脚をテーマに撮り下ろされた同写真集は、彼女の持つ芸術的なスタイルを存分に堪能できる内容です。【写真】オトナの色気を放つ岡田紗佳さん大人の色香たっぷりに、芸術的なスタイルで魅了するおかぴーこと岡田さん。表紙カットは包み隠さず全容を公開してお