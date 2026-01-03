年末年始を故郷や行楽地で過ごした人たちのUターンラッシュが始まった3日夕、九州自動車道上り線で渋滞が発生している。西日本高速道路によると、渋滞は午後6時時点で南関インターチェンジ（IC）−広川IC間で15キロ、久留米IC−筑紫野IC間で14キロ。古賀サービスエリア（SA）付近の上り線で11キロ。鳥栖ジャンクション付近では、長崎道上り線で10キロ、大分道上り線で4キロの渋滞も発生している。Uターンラッシュに伴う渋