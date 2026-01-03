全日本高校女子サッカー選手権。静岡県代表の常葉大橘と藤枝順心が3回戦に挑みました。 1月3日に行われた3回戦。静岡県チャンピオンの常葉大橘は福井県代表と対戦し2対0で勝利。 史上初の4連覇を狙う藤枝順心も長野県代表と対戦し3対0で快勝。 両校ともに5日の準々決勝にコマを進めました。