元ＡＫＢ４８・川崎希の夫でタレントのアレクサンダーが３日、ブログを更新。長男（８）、長女（５）、昨年６月３０日に誕生した第３子次女を連れた家族ハワイ旅から帰国したことを報告した。２日のブログでは、ＪＡＬのビジネスクラスで帰国中の様子を投稿。「ビジネスクラス子供３人いるとねビジネスでも、、、疲れる」と子供たちがベッドのようになった個室感あふれる広々したビジネスクラスの座席でくつろぐ写真を公開