グラビアアイドルの山田あい（22）が3日までに、インスタグラムを更新。グラビアオフショットを披露した。山田は「縁起良さそうな衣装だよね」と電子雑誌「sabra」でのグラビアオフショットを投稿。水色のビキニに赤のフリンジに、黄金のブーツ姿で「初表紙なのでみんないっぱい見てほしい」と呼びかけた。フォロワーからは「紐切りたい」「エグいな」「年初から熱い」「縁起いいボディー」「スタイルすごすぎる」「ハイヒールめち