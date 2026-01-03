【訪問看護の働き方】訪問看護で働く前に知っておきたいこと ここでは、訪問看護ならではの働く場所や情報収集の方法など、知っておきたいポイントをまとめました。 在宅看護での環境 療養者の住まいである一般の家庭で、限られた設備や環境下で看護を行います。気温の調整やスペースの確保や、清潔を維持するのが困難な場合もあります。病棟のように検査設備も整っていないため、気になることが出てきても、すぐに採血や