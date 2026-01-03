1000点以上の金の製品が集まる「大黄金展」が名古屋のデパートで始まりました。 【写真を見る】等身大の“黄金の大谷選手像”が登場 価格は“5500万円” 松坂屋名古屋店の「大黄金展」今月12日まで開催 3日から松坂屋名古屋店で始まった「大名古屋展」では、金でできた食器や仏具など、1000点以上の製品が展示・販売されています。 中でも、今回の目玉は、約1550枚の金箔で作られた、等身大の「大谷翔平選手」です。この