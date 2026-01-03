お家で京都気分「生八ツ橋」 人気の観光地・京都。京都の銘菓に思いを馳せる方も多いのではないでしょうか？今日はお家にいながら京都気分を味わえる生八ツ橋をご紹介します。 白玉粉と米粉、こしあんなど、スーパーで手に入る材料で作ることができます。全工程写真付きのレシピなので、初めてでもトライしやすいですよ。 簡単においしく作れて感動！とつくれぽ150件超え つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも