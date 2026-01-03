■これまでのあらすじ家事育児家計を完全に折半して生活している聡だったが、実はそれが自分の出世を阻んでいると思っていた。そんな中、部下の女性ユキと出会ったことで彼女に癒やしを求めるようになる。しかしふたりの関係に勘づいた男性社員からユキが「俺でよかったら話を聞くよ」と言われ…。一方、聡は会う予定だったユキからドタキャンされ不安になってしまう。ユキに心変わりがあったかもと思うと、家族のこともそっちのけ