箱根駅伝は３日、復路が行われ、 青山学院大 が盤石のレースで首位を守り抜き、３年連続９度目の総合優勝を果たした。最終１０区にもつれたシード権争いは、帝京大と日大が滑り込み、中央学院大が泣いた。往路１７位から巻き返し、９区の１１位から９位に浮上した帝京大の立役者は区間５位の鎗田（４年）。復路の一斉スタートで見た目では順位が分からず、「ラスト１キロで監督から負けていると言われ、めちゃめちゃ頑張った」