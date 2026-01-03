反トランプ派として知られる米俳優ジョージ・クルーニー（64）と妻で人権派弁護士のアマル夫人（47）がフランス国籍を取得したことを受け、トランプ米大統領が「朗報」だとかみついた。複数のメディアによると、クルーニー夫妻と2人の子どもたちが昨年末に発表された官報の新たな国籍リストに名前が含まれていたことから、一家でフランス国籍を取得したことが明らかになっていた。米国生まれのクルーニーとレバノン国籍を持つアル