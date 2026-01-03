（新北中央社）北部・新北市を流れる新店渓で、人力による渡し舟が運航されている。利用者は以前に比べて減ったが、今も通勤客や観光客に利用されている。地元の新店区公所（役所）によると、新店渓の渡し舟の歴史は清朝時代の1881年までさかのぼる。かつては橋がなく、移動は渡し舟が頼りだった。9カ所あった渡し舟のうち、「新店の渡し」は新店中心部と湾潭、直潭、塗潭、屈尺、安坑地区を結ぶ交通の要衝だった。陸上交通の発展