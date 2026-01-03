西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた今井達也投手が2日（日本時間3日）、アストロズと3年5400万ドル（約85億円）、出来高込みの最大6300万ドル（約98億7000万円）で正式契約を交わした。5日（同6日）に本拠地ダイキンパークで入団会見が行われる。米ポッドキャスト番組『ファウル・テリトリー』は、今井の契約について特集。現地記者からは予想外の出来事であったと明かされた。 ■「山