3日、年末年始を新潟県内で過ごした人たちのＵターンラッシュがピークを迎え、首都圏などへの交通機関は混雑しています。 3日午後、JR新潟駅の新幹線ホームには、ふるさとや行楽地から関東方面などに帰る人たちの長い列ができていました。JR東日本によりますと、上越新幹線上りの自由席乗車率は、14時27分新潟発の「とき324号」が越後湯沢で200％となるなど軒並み100％超となっていて、指定席もほぼ満席とい