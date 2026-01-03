北海道・函館山ロープウェイの運行会社は、営業を休止していたロープウェイを2026年1月4日午後3時から再開すると発表しました。運行会社によりますと2025年12月31日、函館山公園にある市が管理する水を一時的に貯めておく受水槽に不具合が発生し、その影響でレストランなどの施設で水が使えなくなったということです。受水槽は漏水した可能性があり、点検が続いていましたが、4日午後3時から函館山ロープウェイ