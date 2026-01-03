購入した本に傷がついているとクレームが!?【漫画】本編を読む本を購入する際、状態を気にする人は少なくない。しかし、中には想像を超えるこだわりを持つ人もいる。漫画家・佐久間薫さん(@sasakumako)が描く書店員の日常コミック『カバーいらないですよね』から、完璧な状態の一冊を求める客とのエピソードを紹介する。■陳列前の本でも「傷がある」？角度を変えてチェックする客カバーいらないですよね 第3話(1)カバーいらないで