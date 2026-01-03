サッカーの全日本高校女子選手権第3日は3日、兵庫県立三木総合防災公園で3回戦が行われ、4連覇を狙う藤枝順心（静岡）は佐久長聖（長野）に3―0で快勝し、5日の準々決勝に進んだ。前回準優勝の神村学園（鹿児島）は大阪学芸を3―2で下し、聖和学園（宮城）は昌平（埼玉）に2―1で勝った。常葉大橘（静岡）暁星国際（千葉）柳ケ浦（大分）鹿島学園（茨城）日ノ本学園（兵庫）も勝ち上がった。