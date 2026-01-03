契約更改後の会見で、来季の目標を記した色紙を持つ横浜ＤｅＮＡの伊勢＝横浜市中区の球団事務所横浜ＤｅＮＡの伊勢大夢投手（２７）は他競技から体の使い方を学ぶ。２０２５年シーズンはチーム最多の５５試合に登板し、１３セーブ、３２ホールド、防御率２・８９を記録。右腕は「どこにヒントがあるか分からない。投げるだけじゃない刺激も取り入れたい」と意欲的だ。オフは例年、趣味のゴルフで英気を養うが、最近はドライバ