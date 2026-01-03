米歌手ビヨンセ（44）が、推定資産10億ドル（約1550億円）を超えてビリオネアの仲間入りしたと米経済誌フォーブスが報じた。音楽界では、夫でラッパーのジェイ・Z（56）やテイラー・スウィフト、ブルース・スプリングスティーン、リアーナに次ぐ、存命のミュージシャンとしては5人目のビリオネアとなった。ビヨンセは2023年に行った世界ツアー、ルネサンス・ツアーで6億ドル近い収益を上げる大成功を収め、翌年にはカントリー風ア