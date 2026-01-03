女子プロレス「マリーゴールド」のスーパーフライ級王座を保持する?アイコン?岩谷麻優（３２）が、マーベラスの彩羽匠（３２）を撃破しＧＨＣ女子王座を初戴冠し２冠王者に輝いた。３日の大田区総合体育館大会で実現した注目の因縁対決。ＩＷＧＰ女子王座を約２年間防衛し続けた記録を持つ岩谷は、女子史上初のＩＷＧＰ＆ＧＨＣの戴冠歴を持つ選手として新たな歴史をつくるべく、同王座に初挑戦した。２０２０年１０月当時ス