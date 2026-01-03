歌手の石川さゆり（６７）が３日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショー」に出演。同世代の歌手たちとの昔の会話を振り返った。石川は新年初となる同ラジオの放送にゲスト出演。ＭＣを務めるお笑いコンビ「サンドウィッチマン」から、長く活動する秘訣を問われると「いやぁ、もう秘訣なんて。だって私なんて１番最初にみんな辞めちゃうんじゃないのって思ってた歌い手だと思います。自分でも芸能界の中で平凡な