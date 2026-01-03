冬のプチストレス……。静電気のバチバチから解放されたいなら、【ワークマン】の静電気軽減機能付きアイテムがおすすめ。今回は、裏起毛素材を使用したプルオーバーと、重ね穿き構造でタイツなしでも過ごせそうなスカートをご紹介。静電気を軽減できるだけじゃなく、寒い日も暖かく過ごせそうな「優秀アイテム」は、冬本番を迎えた今、すぐコーデに活躍しそうです。 便利なポケット付き！ 裏起毛