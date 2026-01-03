レスリングの五輪メダリストでタレントとしても活動中の浜口京子(47)が3日までに自身のインスタグラムを更新。父・アニマル浜口(78)の書き初めを公開した。 【写真】文字にもみなぎる気合いだ!気合いだ!気合いだ～! 「父アニマル浜口の書き初めでございます」とつづり、「氣合いだーアニマル浜口」と記された書き初めを投稿。踊るような独特の筆づかいは父娘のキャラのように力強さがみなぎり、「気合」の「気