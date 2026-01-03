歌手のピンクが、激しいパフォーマンスで負担がかかった首の治療のため手術を受け、新年を病院で迎えた。夫ケアリー・ハートとの間に2人の子ども、ウィロー（14）とジェイムソン（9）がいるピンクは、首に「新しい2つのディスク」を入れる手術を受けたことをインスタグラムで報告。セルフィーとともに、「年末は自分の体に敬意を払い、向き合い、修復する時間にした」とつづり、「フェイスリフト