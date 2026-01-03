夘田雄基監督は今大会最年少の26歳第104回全国高校サッカー選手権は1月2日に各地で3回戦が行われ、Uvanceとどろきスタジアムby Fujitsuの第1試合で29年ぶり出場の水口（みなくち、滋賀）は夏のインターハイ王者・神村学園（鹿児島）に0-4で敗れた。今大会最年少26歳の夘田雄基監督は「公立高校が最近しんどい中で、少しでも勇気を与えられたかなって思います」と振り返った。前名称の甲賀高校時代と合わせ29年ぶり16回目の出場